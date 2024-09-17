Энергетики повысили надежность электроснабжения деревни Сотское в Талдомском округе

сегодня в 16:54

Специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» в ходе реконструкции в Талдомском округе в д. Сотское воздушной линии 10 кВ смонтировали более 1 тыс. метров самонесущего изолированного провода (СИП), устойчивого к механическим повреждениям и воздействиям неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воздушная линия обеспечивает электроснабжение более 1000 жителей деревни Сотское.

Работы выполнены в рамках ремонтной программы Талдомского района электрических сетей (РЭС).

К началу осенне-зимнего периода 2024–2025 гг. на территории Талдомского округа Северные электрические сети заменят более 7 км воздушных линий 0,4-20 кВ и 70 опор ЛЭП, отремонтируют 16 трансформаторных подстанций. Результатом этих работ станет повышение надежности и качества электроснабжения потребителей 20 населенных пунктов Талдомского округа.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.