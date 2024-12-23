Энергетики повысили надежность электроснабжения более 50 потребителей в Кашире

Специалисты «Мособлэнерго» в декабре 2024 года завершили работы по строительству новой трансформаторной подстанции в деревне Горки округа Кашира, тем самым повысив надежность электроснабжения более 50 частных домовладений. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В ходе работ специалисты компании установили новую подстанцию КТП-164, с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. Также энергетики проложили пять новых участков кабельных линий КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 200 м, кабель КЛ-6 кВ 20 м и воздушную линию ВЛ-0,4 кВ 351 м с установкой семи дополнительных опор.

Выполненные работы позволят повысить надежность жителей более 50 частных домовладений и разгрузить существующую подстанцию ТП-95.

Всего в рамках инвестиционной программы в 2024 году «Мособлэнерго» было запланировано строительство и реконструкция на территории Московской области более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввод свыше 162 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.