Энергетики повысили качество электроснабжения скважины в Луховицах

В Московской области реализуется программа повышения надежности электроснабжения потребителей. Специалисты «Мособлэнерго» завершили мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей п. Белоомут в г. о. Луховицы, запланированные в рамках программы капитального ремонта электросетевого хозяйства в поселке на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы по замене опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный на трех воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ повысили надежность электроснабжения центральной скважины и канализационно-насосной станции населенного пункта, а также четырех многоквартирных жилых домов на ул. Большая Площадь. Суммарно специалистами компании отремонтировано более 600 м ВЛ-0,4 кВ.

Всего в 2024 году по программе капитального ремонта электросетевого хозяйства на территории г. о. Луховицы запланирован ремонт электрооборудования в 5 трансформаторных подстанциях и ремонт 1,95 км кабельно-воздушных линий 0,4-10 кВ с заменой провода / кабеля и расчисткой охранных зон ЛЭП.

«Работы по капитальному ремонту энергообъектов наши сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем правительства Московской области и министерства энергетики Московской области», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.