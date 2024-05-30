Энергетики повысили качество электроснабжения более 20 домов в Подмосковье

Энергетики продолжают повышать качество электроснабжения потребителей Подмосковья. Для этого в регионе реализуются различные программы, цель которых значительно повысить надежность электроснабжения, обеспечив жителей бесперебойным ресурсом, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили качественное и надежное электроснабжение поликлиники, детского сада и трех многоквартирных домов Городка-17 Одинцовского городского округа. В подстанции, обеспечивающей эти объекты, в текущем году было заменено оборудование распределительного устройства РУ-0,4 кВ. Работы выполнялись по программе капитального ремонта, реализуемой ежегодно на территориях обслуживания компании.

Также по программе капремонта в этом году энергетики повысили надежность работы оборудования и безопасность эксплуатации подстанции ТП-310306 в д. Дарьино. Эта электроустановка обслуживает более 50 частных дворов деревни.

Кроме того, энергетики завершили капитальный ремонт ЛЭП в частном секторе г. Чехов на ул. Цветочной. Выполненные работы повысили качество электроснабжения более 20 домовладений.

В течение мая специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали воздушную линию ВЛ-0,4 кВ, обеспечивающую потребителей электроэнергией от трансформаторной подстанции КТП-521. Работники компании выполнили замену опор и монтаж провода СИП взамен неизолированного на линии протяженностью 200 м.

Работы проводятся и на линиях электропередачи. На текущий момент в Одинцове и его близлежащих районах отремонтировано 5,7 км ЛЭП — произведена замена кабеля/провода. Эти мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения более 10 тысяч жителей.

Всего в 2024 году в Одинцовском г. о. специалисты «Мособлэнерго» отремонтируют 31,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи, а также проведут ремонтные мероприятия в 19 подстанциях и расчистку 4,93 га охранных зон вдоль ЛЭП. В г. о. Чехов в рамках данной производственной программы запланировано отремонтировать 5,17 км кабельно-воздушных сетей, оборудование 17 трансформаторных подстанций и привести в соответствие требованиям 5 зданий ТП. В охранной зоне ЛЭП будет выполнена расчистка 1,5 га древесно-кустарниковой растительности. Основные объемы будут выполнены в летние месяцы.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.