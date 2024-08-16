Энергетики построили новую подстанцию для 50 частных домовладений в Пушкине

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. Специалисты «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения более 50 потребителей мкр. Звягино г. Пушкино, расположенных в частном секторе на ул. Нелидова, Куйбышева, Первомайской. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Как ранее отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

В рамках работ по договору технологического присоединения специалисты «Мособлэнерго» установили новую комплектную трансформаторную подстанцию взамен прежней электроустановки, которая исчерпала ресурс эксплуатации. Обновленная КТПН-1383 с мощностью оборудования 250 кВА смонтирована в конце июля текущего года, в августе завершены мероприятия по переключению абонентов к новой подстанции. Данные работы обеспечат возможность подключения к сетям новых потребителей.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через портал потребителя moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.