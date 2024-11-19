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Энергетики построили ЛЭП для объекта торговли в Химках

Специалисты «Мособлэнерго» завершили строительство воздушной линии электропередачи на Комсомольской улице в микрорайоне Подрезково городского округа Химки. Выполненные работы обеспечили условия для подключения к сетям нового потребителя — строящегося предприятия розничной торговли. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В двухдневный срок энергетики выполнили монтаж воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода протяженностью сто метров. Линия проходит от трансформаторной подстанции ТП-160 и обеспечивает условия для подключения заявителя по запрошенной мощности 150 кВт. Для новой ЛЭП специалисты компании установили железобетонную стойку-опору СВ-95 и смонтировали на ней распределительный щит с оборудованием для учета электроэнергии.

Работы были проведены в рамках реализации договоров на технологическое присоединение.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через портал потребителя.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.