Энергетики построили и реконструировали более 200 км ЛЭП в Подмосковье

Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года построили и реконструировали 203,79 км воздушных и кабельных линий в ходе реализации проектов инвестиционной программы. Также на территории горокругов Московской области введено в эксплуатацию 154,45 МВА дополнительной трансформаторной мощности благодаря строительству новых электроустановок и увеличению мощности действующих подстанций. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Инвестиционная программа реализуется в целях развития электросетевого комплекса Московской области для обеспечения качественного и надежного электроснабжения всех ее потребителей. Так, в квартале Кирилловка Химок реконструировано 475 м воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и монтажом самонесущего изолированного провода для повышения надежности электроснабжения частного сектора.

В поселке Нахабино Красногорска для улучшения электроснабжения 500 потребителей частного сектора, расположенных на улицах Лагерной, Дачной, Набережной, Заречной, Поселковой и Южной, построена кабельно-воздушная линия 6 кВ протяженностью один километр от КТП-121. В данной подстанции заменили силовой трансформатор 630 кВА на 1000 кВА и установили выключатели нагрузки пружинного типа и распределительный шкаф низкого напряжения ШРНН-0,4 кВ.

Благодаря реконструкции и вводу в эксплуатацию новых подстанций и сетей повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей.

Мероприятия по инвестиционным проектам находятся на контроле министерства энергетики Московской области и выполняются в установленные программой сроки.

Всего в 2024 году «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы планирует построить и реконструировать на территории Московской области 301,21 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.