Энергетики построили 100 трансформаторных подстанций в Подмосковье в 2024 году

С начала года в рамках инвестиционной программы специалисты «Мособлэнерго» в Подмосковье построили 100 трансформаторных подстанций. Ввод новых объектов повысит надежность и качество электроснабжения жителей Московской области, обеспечит возможность технологического присоединения новых потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Также в текущем году произведена реконструкция 178 подстанций. В ходе работ специалисты заменили силовое и электрооборудование ТП. Суммарно с начала года в результате строительства новых электроустановок и реконструкции действующих подстанций «Мособлэнерго» введено в эксплуатацию 156,1 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

В ходе реализации данной производственной программы силами специалистов «Мособлэнерго» и подрядных организаций с января текущего года построено и реконструировано 222,7 км ЛЭП, в том числе 84,1 км воздушных и 138,6 км кабельных линий 0,4-10 кВ.

Всего в 2024 году «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы планирует построить и реконструировать на территории Московской области 301,21 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Инвестиционная программа реализуется в целях развития электросетевого комплекса Московской области. Благодаря модернизации и вводу в эксплуатацию новых подстанций и сетей повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей. Мероприятия по инвестиционным проектам находятся на контроле министерства энергетики Московской области и выполняются в установленные программой сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“», — сказал Воробьев.