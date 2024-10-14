Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили работы по замене опор на воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Голутвин — Рубин» на востоке Подмосковья. Работы проводились в рамках программы капитального ремонта высоковольтных ЛЭП, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

ВЛ 110 кВ «Голутвин — Рубин» протяженностью около 28 километров была введена в строй в 1929 году. Большая часть опор на ЛЭП уже была заменена в прежние годы. В 2024 году энергетики завершают капитальный ремонт линии, в ходе которого заменили оставшиеся 64 деревянных опоры на современные железобетонные опоры.

Благодаря проведенной модернизации ЛЭП качество и надежность электроснабжения повышены у более 38,6 тыс. потребителей и 151 социально значимого объекта городского округа Коломна.

Вместе с тем в течение ремонтного периода в работе у бригады линейщиков Восточных электрических сетей находились еще шесть линий электропередачи, в том числе ВЛ 110 кВ «Бакунино — Суворово», «Пески — Фабричная», «Фабричная — Лопатино» и ВЛ 35 кВ «Третьяково — Луховицы» с отпайкой на Новиково, «Цюрупа — Лопатино 2», «Зарайск — Третьяково». Они были введены в строй с 1930 по 1954 гг., их общая протяженность составляет свыше 103 км. На пяти из указанных ЛЭП энергетики уже заменили все опоры и приступили к капремонту ВЛ 35 кВ «Зарайск — Третьяково».

Результатом модернизации всех семи высоковольтных линий электропередачи станет повышение надежности и качества электроснабжения порядка 79,4 тыс. бытовых потребителей, 304 социально значимых объектов, а также промышленных предприятий городских округов Коломна, Воскресенск, Луховицы, Зарайск.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.