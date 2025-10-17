Энергетики Подмосковья заменили аварийные опоры для надежности электросетей

сегодня в 12:51

Специалистами «Мособлэнерго» в течении месяца был проведен комплекс работ по замене ряда аварийных опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) в нескольких населенных пунктах Московской области. Эти мероприятия, реализованные в рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, направлены на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Регулярное обслуживание и своевременное обновление инфраструктуры являются ключевыми приоритетами для «Мособлэнерго». Плановые и внеплановые обходы линий, диагностика оборудования позволяют оперативно выявлять потенциальные неисправности и предотвращать технологические нарушения.

Так, в рамках этих мероприятий:

Гжельское производственное отделение Раменского филиала выполнило замену аварийной опоры воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, проложенной от трансформаторной подстанции ТП-791, что позволит увеличить качество и надежность электроснабжения населения деревни Григорово.

Пушкинское производственное отделение Мытищинского филиала провело работы по замене аварийной опоры в микрорайоне Звягино, на улице Горького.

Сотрудники Егорьевского производственного отделения также заменили ряд аварийных опор на улице Профсоюзной, укрепляя стабильность работы электросети.

«Мособлэнерго» призывает жителей Подмосковья быть внимательными к состоянию электросетевых объектов в своих населенных пунктах. При обнаружении обрывов проводов, наклона опор, повреждений трансформаторных подстанций или других неисправностей, представляющих угрозу, необходимо немедленно сообщить об этом.

Информацию о замеченных неисправностях можно сообщить по телефону горячей линии «Мособлэнерго»: 8 (495) 99 500 99.

«Мособлэнерго» — крупнейшая электросетевая компания Московской области, обеспечивающая надежное и качественное электроснабжение потребителей региона. Компания уделяет приоритетное внимание модернизации и развитию электросетевого комплекса, внедрению современных технологий и повышению безопасности эксплуатации объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети МР“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.