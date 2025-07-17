Энергетики Подмосковья выполнили более 7 тыс присоединений к сетям за 6 месяцев

АО «Мособлэнерго» за 1 полугодие 2025 года выполнило 7 877 мероприятий по технологическому присоединению к электросетям компании на общую мощность 219 МВт. Соответственно, ежедневно к сетям компании в среднем подключалось 43 новых объекта, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Всего с начала текущего года департамент технологических присоединений АО «Мособлэнерго» принял и обработал 6 381 заявку на подключение к сетям на общую мощность 340 МВт. Абсолютное большинство заявок поступило онлайн через «Портал потребителя» — moetp.ru. Средний срок технологического присоединения для представителей малого и среднего бизнеса составил 63 дня.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок определен правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, а также федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании — moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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