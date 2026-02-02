Энергетики Подмосковья выявили 276 тыс незаконных линий связи на опорах ЛЭП

В 2025 году специалисты «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» обнаружили около 276 тысяч случаев незаконного размещения волоконно-оптических линий связи на опорах линий электропередачи в Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

По итогам 2025 года энергетики выявили свыше 276 тысяч нелегально смонтированных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в Подмосковье. Общая протяженность незаконных ВОЛС превысила 600 километров. Провайдеры устанавливали оборудование без договоров с «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».

Незаконное размещение линий связи затрудняет проведение плановых и аварийных работ, а также создает угрозу стабильной работе электросетевого оборудования. Такие действия могут привести к авариям и отключениям электроэнергии у потребителей.

По всем выявленным случаям ведется претензионно-исковая работа. Провайдерам предложено заключить договоры с энергетическими компаниями либо демонтировать незаконные линии и компенсировать ущерб за бездоговорное использование инфраструктуры.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что недобросовестные провайдеры, размещая ВОЛС без согласований и оплаты доступа, не информируют граждан о рисках отключения услуг. Министерство рекомендует при заключении договора с провайдером уточнять, соблюдает ли он требования законодательства и имеет ли договор с владельцами инфраструктуры. Также рекомендуется включать в договор на интернет-услуги ссылку на соответствующий договор провайдера с энергетиками, чтобы обезопасить себя от возможных перебоев связи.

Работа по выявлению и легализации линий связи на опорах ЛЭП в регионе продолжается на постоянной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.