Энергетики Подмосковья возвели ЛЭП для жителей поселка Северная Грива

Энергетики подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» в начале июля текущего года завершили строительство ЛЭП в поселке Северная Грива г. о. Шатура, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, воздушная линия предназначена для подключения к сетям компании новых частных домов, а также повышения надежности электроснабжения почти всего поселка (около 30 домов).

Новая ЛЭП проходит от подстанции ТП-9. Протяженность линии составила 384 метра. Работы по строительству ВЛ проводились по договорам технологического присоединения. В настоящий момент потребители получают электроресурс уже от новой линии.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уделяет значение подключению социально значимых организаций. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через портал потребителя: moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.