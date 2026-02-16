Энергетики Подмосковья восстановили более 200 км ЛЭП и восемь котельных в ДНР с 2022 г

С 2022 года специалисты Московской области провели масштабные восстановительные работы в Донецкой Народной Республике, отремонтировав более 200 километров линий электропередачи и восемь котельных, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 2022 года энергетики Московской области занимались восстановлением критической инфраструктуры в Донецкой Народной Республике. Работы велись в Тельмановском и Новоазовском районах, а с 2024 года — в городе Макеевке.

В Тельмановском районе специалисты восстановили 28,5 километра линий электропередачи, отремонтировали три котельные и передали местным службам одну единицу специальной техники. На территории постоянно работали аварийные бригады для оперативного устранения повреждений.

В Новоазовском районе энергетики восстановили 179 километров ЛЭП, отремонтировали 17 трансформаторных подстанций и пять котельных. Для нужд района было поставлено три единицы спецтехники и организовано присутствие двух аварийно-восстановительных бригад.

С 2024 года работы сосредоточились в Макеевке, где круглосуточно дежурят одна бригада электриков и две бригады теплотехников. Специалисты занимаются восстановлением сетей и подготовкой объектов к отопительным сезонам.

Все мероприятия проводились в сотрудничестве с местными администрациями и были направлены на обеспечение стабильного тепло- и электроснабжения для жителей ДНР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.