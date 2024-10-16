Энергетики Подмосковья в игровом формате освоили знания по охране труда

10 октября в Ильинском производственном отделении «Мособлэнерго» в рамках Дня охраны труда была проведена игра «Бригада энергетиков». В игре участвовало 6 команд с поддержкой всего производственного отделения. Электромонтеры, диспетчеры и мастера участков соревновались в знаниях и умениях в области охраны труда и технической эксплуатации электроустановок. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В рамках игры электромонтеры проверили свои знания в качестве мастера, начальника структурного подразделения и специалиста охраны труда, и почувствовали степень ответственности на разных должностях. Продвигаясь по игровому полю, участники осматривали рабочие места по фото, проверяли правильность оформления нарядов-допусков, решали ситуативные задачи, в которых им необходимо было собрать весь комплект средств индивидуальной защиты.

Впервые такая игра была проведена 18 июля 2024 года в Люберецком производственном отделении. Благодаря позитивному отклику на данную форму обучения проведение игр было запланировано на все производственные отделения.

8 августа игра «Бригада энергетиков» была проведена в Раменском производственном отделении. Более 100 сотрудников ПО попробовали свои силы в игре, достойно блеснув знаниями и смекалкой.

Команды боролись за первенство, а также выручали товарищей из других команд: делились знаниями, передавали необходимые средства индивидуальной защиты и морально поддерживали друг друга.

Работники отметили, что почерпнули для себя много новой информации, закрепили имеющиеся знания и были рады в рамках игры попробовать свои силы в роли руководителя подразделения или специалиста охраны труда.

2024 год в «Мособлэнерго» объявлен годом Охраны труда и производственной безопасности. С целью формирования культуры соблюдения Правил охраны труда и безопасного проведения работ специалисты службы охраны труда внедряют в работу инновационные методы обучения, применяемые во всех крупных сетевых компаниях.

Геймификация (от англ. «game» [гейм] — «игра») является эффективным способом обучения сотрудников, так как получение новых знаний сопряжено с ярким визуалом и интерактивностью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.