Энергетики Подмосковья увеличили производство железобетонных опор

Специалисты «Мособлэнерго» в апреле 2024 года начали реконструкцию производственной площадки на участке по производству железобетонных опор, расположенной на территории г. Ликино-Дулево. Основными целями реконструкции являются увеличение производственных мощностей и повышение эффективности капитального ремонта высоковольтных и низковольтных линий электропередачи, устройства уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В рамках реконструкции были приобретены и подготовлены дополнительные площади для размещения оборудования. Также введены в эксплуатацию электрический парогенератор, насосная станция для натяжения арматуры, стационарный электрический компрессор и сварочный трансформатор, что значительно усилит производственные возможности и обеспечит стабильность процессов на участке. В будущем планируется замена кран-балки на мостовой кран с грузоподъемностью семь тонн, что даст возможность улучшить логистику и увеличить скорость производственных процессов.

«Работу по реконструкции производства опор планируется завершить в сентябре текущего года. По окончанию всех мероприятий ожидается увеличение производственной мощности участка в два раза, достигая объема до 600 опор СВ-95 и СВ-110 в месяц, а также до 50 блоков ФБС в месяц. На данный момент в месяц на производстве изготавливается в среднем 250 конструкций», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

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