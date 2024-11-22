Энергетики Подмосковья успешно справляются с последствиями непогоды

Восстановительные работы под проливным дождем велись всю ночь, утром и продолжаются в настоящее время. Специалисты подключали передвижные электростанции для оперативного восстановления электроснабжения, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В ряде населенных пунктов уже производится перевод потребителей с резервной на постоянную схему электроснабжения. На данный момент все социальные значимые объекты и жилой фонд обеспечены электроснабжением. Энергетики продолжают локальные работы по устранению нарушений в работе электросетей, вызванные падением деревьев на ЛЭП и шквалистым ветром в СНТ и ИЖС.

По данным на на 12:00 наибольшее количество технологических сбоев устраняют в г. о. Домодедово, Серебряных Прудах, округе Шаховская и Зарайске.

Для устранения последствий неблагоприятных явлений задействовано 245 бригад, 294 единицы спецтехники. Подмосковные энергетики продолжают работать в усиленном режиме.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.