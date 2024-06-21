Энергетики Подмосковья успешно справились с последствиями урагана

Энергетики Подмосковья не допустили массовых отключений электроснабжения потребителей во время десятибалльного шторма с залповым ливнем, который накрыл регион днем 20 июня. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, на территории Московской области зафиксировано образование смерчей, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

В связи со штормовым предупреждением накануне, 19 июня, энергетики ввели режим повышенной готовности, было организовано круглосуточное дежурство руководителей энергосетевых компаний, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

20 июня все нарушения нормального режима работы электросетей, в том числе технологические нарушения, возникшие по причине непогоды, были устранены в регламентные сроки. Массовых отключений электричества, затрагивающих большое количество потребителей, а также обесточивания населенных пунктов во время сильных дождей допущено не было. При введении режима повышенной готовности в Подмосковье было дополнительно привлечено 467 бригад (1 830 человек) и 703 единицы спецтехники, в том числе 148 передвижных дизельных электростанций.

В целях обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса и предотвращения технологических нарушений в работе оборудования, связанных с непогодой, до конца сегодняшнего дня запрещено проведение плановых и неплановых работ. Установлено взаимодействие с местными органами МЧС, ЕДДС, оперативными штабами городских администраций и муниципальных образований. Осуществляется непрерывный мониторинг погодных условий.

О случаях нарушения электроснабжения жители Подмосковья могут сообщить через виртуального помощника, которого можно найти в официальном телеграмм-канале компании «Россети Московский регион» или по единому номеру «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. Потребителям компании «Мособлэнерго» в случае нарушения электроснабжения необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8 (495) 99-500-99.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.