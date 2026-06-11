Энергетики Подмосковья усилят работу 12–15 июня

Энергетики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы с 12 по 15 июня в связи с празднованием Дня России. Руководители, диспетчеры и ремонтные бригады будут дежурить круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 8:00 12 июня до 8:00 15 июня компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» отменят все плановые ремонты и переключения. Исключение сделают только для работ по устранению нештатных ситуаций. Это позволит избежать дополнительных отключений электроэнергии в праздничные дни.

Перед выходными специалисты провели внеплановые осмотры линий электропередачи и оборудования, проверили готовность транспорта и спецтехники. В филиалах и аппарате управления усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности.

На круглосуточном дежурстве будут находиться более 11 тыс. бригад. При необходимости дополнительно привлекут 350 бригад, свыше 28 тыс. единиц спецтехники и более 8 тыс. передвижных дизельных электростанций общей мощностью 677 МВт.

Сообщить об отключении электроэнергии или повреждении энергообъектов можно по телефонам: горячая линия «Мособлэнерго» — +7 (495) 995-00-99, «Светлая линия» «Россети Московский регион» — +7 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220). Также обращения принимает виртуальный помощник «Россети Московский регион» «Электра» — @Electra_rossetiMR_bot.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.