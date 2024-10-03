Энергетики Подмосковья улучшили стабильность подачи электроэнергии в Коломне

Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт кабельно-воздушных линий и подстанций в городском округе Коломна — это позволило повысить надежность электроснабжения более 5 000 потребителей, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В этом году энергетики заменили провода и опоры распределительных сетей общей протяженностью 3,9 км на улицах Песочная, Кирпичная, Глинная, Полевая, Подлипки-3 и Подлипки-4, а также на территориях СНТ «Отдых» и СНТ «Коломзавод-2». Кроме того, отремонтировали 1,9 км высоковольтных кабельных линий 10 кВ от питающего центра «Голутвин», что улучшило качество электроснабжения в микрорайоне Колычево.

В июне специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали распределительную трансформаторную подстанцию на улице Ленина, заменив оборудование в распределительном устройстве. Вместо устаревших семи ячеек с масляными выключателями установили современные вакуумные выключатели. Эта электроустановка обеспечивает электроснабжение центральных районов города, включая 15 многоквартирных домов, школу № 14, детские сады № 3 и 14, станцию перекачки и насосную станцию.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.