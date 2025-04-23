Энергетики Подмосковья разработали инновационную лестницу для электромонтеров

Специалисты Сергиево-Посадского производственного отделения «Мособлэнерго» разработали инновационную лестницу, которая гораздо легче металлических аналогов, а также исключает риски проводимости электрического тока. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Гибридная изолирующая лестница сочетает безопасность и мобильность, критически важные для работы под напряжением. Проблемы традиционных моделей заключаются в том, что металлические лестницы запрещены к использованию из-за токопроводящих свойств, а пластиковые аналоги длиной свыше трех метров весят более 40 кг, что затрудняет их транспортировку и эксплуатацию.

После использования модели лестницы завода «Электропласт» (ЗЭП), которая оказалась очень тяжелой и неудобной в раскладывании, электромонтер оперативно-выездной бригады Сергиево-Посадского производственного отделения Максим Коробков, который на своем опыте столкнулся с проблемой, предложил конструктивное решение: сделать гибрид, в котором верхняя секция лестницы сделана из изоляционного пластика, защищающего от электротока; а нижние секции — из облегченного алюминия, что снижает общий вес лестницы до 28 кг.

Регулируемая длина позволяет адаптировать лестницу под задачи, а антискользящее покрытие ступеней повышает безопасность ее использования. Завод пошел энергетикам навстречу и выполнил производственную задачу по их техническому заданию. Опытные образцы, которые успешно прошли испытания и получили сертификат соответствия, подтвердили сохранение изоляционных свойств верхней секции лестницы, удобство работы в труднодоступных местах (без необходимости использования вышки) и снижение физической нагрузки на персонал за счет облегченной конструкции оборудования.

Гибридный вариант лестницы стал ответом на запрос отрасли: совместить легкость металла и электроизоляцию пластика. Успешная апробация доказала, что подобные решения могут стать стандартом для монтажных работ под напряжением, особенно при ограниченном доступе к оборудованию. Пример сергиево-посадских специалистов демонстрирует, как адаптация существующих технологий под реальные задачи повышает эффективность энергетических служб.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.