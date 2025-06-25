Энергетики Подмосковья расчистили около 3 тыс га охранных зон ЛЭП с начала года

На территории Московской области с начала года в зоне обслуживания «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» расчищено от древесно-кустарниковой растительности (ДКР) 2 948,4 га охранных зон воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Так, например, в городе Раменское специалисты провели работы по опиловке от ДКР воздушной линии ВЛ-6 кВ находящейся в непосредственной близости от трансформаторной подстанции ТП-161, от которой запитано более 400 человек, проживающих на ул. 100-й Свирской Дивизии, Дунайской, Кустарной и ул. Николая Морозова. Мероприятия по расчистке от ДКР проводятся в рамках программы капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией в городских и муниципальных округах Подмосковья, где расположены сети компании.

Опиловка необходима для безопасной эксплуатации, сохранности и надежности работы электрических сетей, а также для исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электроэнергетики.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Всего в течение года компаниями запланировано расчистить от древесно-кустарниковой растительности 6 402 га охранных зон вдоль линий электропередачи. Наибольшие объемы работ по опиловке в рамках программы капитального ремонта 2025 года запланированы в Раменском округе, Одинцовском округе и округе Красногорск. Большая часть мероприятий по расчистке охранных зон традиционно выполняется в весенние и летние месяцы. В ходе работ также проводится утилизация порубочных остатков.

Расчистка и опиловка деревьев производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением правительства РФ от 24.09.2009 № 160 и правилами устройства электроустановок, определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.