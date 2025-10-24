Энергетики Подмосковья провели плановые работы по обслуживанию оборудования

Специалисты «Мособлэнерго» провели плановые работы по подготовке энергооборудования к работе в осенне-зимний период в Раменском м. о. и м. о. Егорьевск. Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, включая социально значимые объекты, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В октябре текущего года энергетики техническое обслуживание генераторных установок 130 кВА и 400 кВА. Данная техника является критически важным резервным источником питания при проведении плановых и неотложных работ на электрических сетях. Исправность генераторов позволяет минимизировать время отключения электроэнергии для потребителей, в первую очередь, когда работы затрагивают жизненно важные и социально значимые объекты инфраструктуры городского округа.

Также в Егорьевске энергетики выполнили комплексную ревизию трансформаторной подстанции ТП-93, расположенной во 2-м микрорайоне города. В ходе работ была выполнена протяжка и регулировка контактных соединений, регулировка приводов коммутационных аппаратов, замена электроламп, покраска ячеек и полов, а также нанесение диспетчерских наименований. Данная подстанция обеспечивает электроснабжение жизненно важных объектов: детского сада № 26 и семь многоквартирных домов. Комплекс проведенных мероприятий позволяет предотвратить возможные сбои и обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение для сотен семей и социального учреждения.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.