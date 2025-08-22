Энергетики Подмосковья провели командные учения по ликвидации последствий стихии

В Московской области продолжается системная работа по повышению надежности электроснабжения. Одной из ключевых мер становятся командно-штабные учения, направленные на отработку взаимодействия между всеми службами, участвующими в ликвидации последствий стихии и восстановлении подачи электроэнергии жителям области. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Очередные масштабные учения под руководством министра энергетики Московской области прошли в Дмитровском муниципальном округе. Участие в мероприятии приняли представители ГУ МЧС России по Московской области, региональных министерств и ведомств, поставщиков ресурсов, включая «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго», а также администраций муниципальных образований.

По легенде учений, в результате неблагоприятных погодных условий на севере и западе Подмосковья без электроснабжения условно остались более 35 тысяч жителей пяти муниципалитетов: Дмитровского, Талдомского г. о. и г. о. Волоколамск, Клин и Истра. Было обесточено 117 социально значимых объектов.

Для восстановления электроснабжения в рамках мероприятия был создан оперативный штаб. Сотрудники электросетевого комплекса во взаимодействии с диспетчерским центром проанализировали ситуацию и разработали план дальнейших совместных действий. В населённые пункты было направлено и оперативно установлено 20 резервных источников электроснабжения, при ликвидации условных последствий стихии было задействовано 100 бригад.

В ходе практической части учений специалисты «Россети Московский регион» продемонстрировали участникам мероприятия взаимодействие со смежными организациями. Специалисты Дмитровского района электрических сетей с помощью сервисной кабельной линии выполнили подключение резервного источника электропитания и передвижной установки обратной трансформации. Результатом работы энергетиков стало максимально быстрое обеспечение электроснабжением социально значимого объекта.

Внимание было уделено и информированию жителей. В селе Рогачево, где по замыслу учений было больше всего обесточенных домов, был развернут временный пункт, в котором жители могли бы получить актуальную информацию, зарядить телефоны согреться и выпить чаю.

«Сегодня мы провели масштабные учения, чтобы на практике отработать слаженность действий всех служб при ликвидации массовых отключений электроснабжения. Задача — быть готовыми к любым, даже самым сложным сценариям, будь то природные катаклизмы или иные форс-мажорные обстоятельства. По легенде учений в результате непогоды без света условно остались более 35 тыс. жителей в пяти округах Подмосковья. Самая сложная ситуация была смоделирована в Дмитрове, где мы и развернули областной оперативный штаб», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Учтенный опыт позволил обеспечить эффективный допуск и точечное привлечение бригад непосредственно к местам проведения работ. Все направляемые подразделения поступали сразу в зоны условных повреждений, что значительно ускорило восстановительные работы. Кроме того, была отработана важная задача по созданию единой информационной базы данных о масштабах повреждений, отключенных населенных пунктах, социально значимых объектах и количестве населения, попавшего под обесточивание. Во взаимодействии с Министерством энергетики и администрациями округов Московской области удалось достичь высокой синхронизации данных и создать единый информационный поток. Таким образом, преодоление ранее выявленных трудностей позволит в будущем более эффективно ликвидировать последствия стихийных явлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.