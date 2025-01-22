Энергетики Подмосковья проведут 4 учения и более 100 тренировок по ГО и ЧС в 2025 году

В «Мособлэнерго» в 2025 году планируется проведение 4 командно-штабных учения и более 100 тренировок по пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Цель данных мероприятий — отработка действий персонала компании и взаимодействия со смежными службами для повышения готовности к реагированию при возникновении нештатных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

На электрообъектах Дубны будут организованы командно-штабные учения по ликвидации условной аварийной ситуации, связанной с прекращением энергоснабжения объектов социальной инфраструктуры Московской области в период пониженных температур. В Одинцовском и Раменском округах энергетики проведут противопожарные учения с целью отработки взаимодействия персонала с оперативными службами при возникновении возгорания на электросетевом объекте.

Также планируется проведение совместных антитеррористических учений энергетиков, представителей специальных служб и правоохранительных органов для проверки защищенности объектов электросетевого хозяйства от постороннего воздействия.

Для отработки действий по ликвидации возгораний на социально значимых и электросетевых объектах до конца 2025 года будет организовано более ста локальных противопожарных тренировок в каждом производственном отделении «Мособлэнерго».

Проведение командно-штабных учений и тренировок является обязательной составляющей в работе электросетевого предприятия в целях проверки готовности и закрепления навыков реагирования работников при возникновении нештатных ситуаций для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Так, в 2024 году энергетиками были проведены в Сергиевом Посаде антитеррористические учения и комплексные учения по ликвидации ЧС с органами местного самоуправления и МЧС России. КШУ по ликвидации технологического нарушения в период пониженных температур состоялось в Солнечногорске. Во втором полугодии в качестве одного из ключевых участников «Мособлэнерго» приняло участие в шести внеплановых отраслевых противоаварийных тренировках по взаимодействию с органами местного самоуправления и организациями Московской области при ликвидации нарушения нормального режима работы электрических сетей, организованных по поручению вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. В учениях были задействованы оперативно-выездные бригады, специальная техника и передвижные электростанции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.