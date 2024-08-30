Энергетики Подмосковья продолжают борьбу с неучтенным электропотреблением

Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают работу по пресечению неучтенного потребления электроэнергии. В этом году благодаря проведенным мероприятиям на территории юга Московской области зафиксирован 21 случай бездоговорного электропотребления в объеме. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Компания «Россети Московский регион» в рамках инвестиционной программы и в соответствии с требованиями правительства РФ проводит в Московской области установку интеллектуальных приборов учета электрической энергии с удаленным сбором данных. Только на территории южного Подмосковья специалистами «Россети Московский регион» установлено более 150 тыс. таких устройств, позволяющих автоматически считывать показания потребленной электроэнергии. Кроме того, программное обеспечение приборов учета позволяет фиксировать несанкционированное вмешательство в их работу с целью искажения реального объема потребленной электроэнергии.

Так, факт вскрытия корпуса прибора учета был дистанционно зафиксирован в ДНТ «Солнечный», расположенном вблизи д. Плешкино г. о. Чехов, и подтвержден в ходе инструментальный проверки. Независимая экспертиза будет проведена на заводе-изготовителе. По ее итогам и в соответствии с законодательством РФ собственник прибора понесет соответствующее наказание.

Лицо, осуществившее самовольное подключение к электрическим сетям, может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 7.19 КоАП РФ с установленными размерами штрафов, а также — к уголовной ответственности в случае подтверждения хищения электроэнергии в соответствии со ст. 165 УК РФ.

«Важно понимать, что безучетное потребление электроэнергии, как и бездоговорное, то есть самовольное подключение к электрическим сетям, негативно влияет на показатели качества и надежности электроснабжения других бытовых потребителей электроэнергии и социальных объектов. Кроме того, подобные незаконные действия могут привести к электрической травме и нанести непоправимый вред здоровью, стать причиной смертельного случая», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Энергетики обращаются к жителям с просьбой не нарушать закон, не подвергать свою жизнь и жизнь близких людей опасности. Сообщать обо всех случаях несанкционированного подключения к сетям можно по круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.