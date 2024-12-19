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Энергетики Подмосковья приведены в повышенную готовность в связи с ледяным дождем

В Московской области в период с 21:00 19 декабря до 18:00 20 декабря ожидаются ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В связи с прогнозируемым 19 и 20 декабря ледяным дождем энергетики компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» приведены в повышенную готовность на всей территории обслуживания.

Специалисты, спецтехника готовы к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 792 бригады в составе 3691 человека и 4013 единиц спецтехники, а также 279 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 48 МВт готовы обеспечить резервное электроснабжение в период восстановительных работ.

Энергетики Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.

При отключении электроэнергии можно позвонить на горячую линию «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8 (800) 220-0-220 или по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.