Энергетики Подмосковья приняли участие в ярмарке трудоустройства в Одинцове

Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая состоялась 28 июня на территории выставочного центра «Волин-Экспо» в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Мероприятие, проводимое в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, было открыто для всех желающих — от школьников до пенсионеров.

Представители рассказали о деятельности компании, процессах производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии, о возможностях профессиональной реализации на предприятии, а также проинформировали учащихся средних профессиональных образовательных организаций о возможностях целевого обучения в ведущих энергетических вузах страны. Гости мероприятия узнали о наличии и актуальности вакансий в «Мособлэнерго», познакомились с возможностями трудоустройства и получили информацию о перспективах дальнейшей работы. Также все желающие поучаствовали в мастер-классах и послушали выступления профессиональных спикеров по темам развития карьеры и профессиональной ориентации.

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, в целях популяризации профессии энергетика и трудоустройства молодых специалистов представители «Мособлэнерго» в течение года участвуют в днях открытых дверей учебных заведений и фестивалях профессий, проводимых в городских округах Подмосковья. Для студентов проводятся экскурсии во всех филиалах компании и предоставляется возможность прохождения производственной практики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.