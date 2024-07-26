Энергетики Подмосковья повысят надежность электроснабжения на котельных

Министерство энергетики Московской области продолжает реализацию мероприятий по повышению надежности электроснабжения теплоснабжающих объектов региона. В рамках данных мероприятий проводится работа по переводу котельных с III на II категорию надежности электроснабжения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Это позволит, помимо основной трансформаторной подстанции, дополнительно обеспечить котельные резервным подключением от другого источника электроснабжения. На ближайшие три года на реализацию мероприятий по переводу источников теплоснабжения на II категорию надежности предусмотрен бюджет в размере более 725 млн рублей. Программа затронет 170 котельных мощностью более 5 МВт, обеспечивающих отоплением и горячим водоснабжением более 720 тыс. жителей Подмосковья.

«Это важная для нас работа, так как прошлой зимой значительная часть отключений электроэнергии напрямую затронула работу котельных. Мы организовали работу по переводу котельных с третьей на вторую категорию надежности», — сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также отметил, что помимо основной трансформаторной подстанции, дополнительно будут обеспечены котельные резервным подключением от альтернативного источника электроснабжения, что позволит оперативно восстановить подачу ресурса в случае аварии.

«Также мы существенно сократим допустимое время перерыва в подаче электроэнергии с 24 до 2 часов. Все это положительно скажется на качестве тепла и горячей воды, жители не будут испытывать дискомфорт от отключений, особенно зимой», — добавил министр.

В этом году работы по переводу котельных на более высокую категорию будут проведены в 15 городских округах, в т. ч. в г. о. Подольск, Можайский, Молодежный, Истра, Красногорск, Лобня, Талдомский, Домодедово, Ступино, Коломна, Луховицы, Егорьевск, Шатура, Щелково, Лосино-Петровский. В этих округах энергетики проведут работы на 85 котельных, на эти цели в регионе выделено более 362 млн рублей.

Котельные мощностью менее 5 МВт не требуют перевода на вторую категорию надежности, так как в случае технологических нарушений такие объекты могут быть обеспечены электроснабжением от передвижных дизельных генераторов, которых у аварийных служб в достаточном количестве, чтобы установить их в самые короткие сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.