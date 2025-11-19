Энергетики Подмосковья повысили надежность электроснабжения более 15 тыс жителей

Специалисты компании «Россети Московский регион» модернизировали электрооборудование 10 трансформаторных подстанций в округах Истра, Шаховская, Одинцовский, Наро-Фоминский и Волоколамский на западе Московской области. В результате улучшено качество и повышена надежность электроснабжения более 15 тыс. жителей, социально значимых и инфраструктурных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В рамках обновления трансформаторных подстанций специалисты установили современные ячейки напряжением 10 кВ. Новое оборудование российского производства отличает компактность и длительный срок эксплуатации — до 30 лет. Благодаря небольшим размерам в перспективе возможно увеличение количества ячеек на существующих площадях, что позволит присоединить к электросетям большее число потребителей.

Ранее также специалисты «Мособлэнерго» модернизировали воздушную линию электропередачи для повышения надежности электроснабжения 22 частных домовладений в микрорайоне Сходня г. о. Химки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.