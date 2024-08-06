Энергетики Подмосковья построили и реконструировали 73 км ЛЭП с начала года

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года построили и реконструировали 73 км линий электропередачи для повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Общий процент выполнения программы на сегодняшний день составляет 83,3%. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

На текущий момент завершены работы на 270 электрообъектах. Всего в программу вошел 381 электрообъект.

Больше всего построено и реконструировано ЛЭП в этом году в округе Кашира — почти 28 км. На втором месте Красногорск — 7,8 км. Замыкает тройку лидеров Павловский Посад — 6,4 км.

Так, например, в Кашире энергетики проложили новую кабельную линию электропередачи напряжением 6 кВ от ПС-224 «Кашира-город». Строительство данной ЛЭП позволило повысить надежность электроснабжения более 10 тыс. жителей центральной части города. В СНТ «Пищевик» Красногорска работники компании протянули 1,8 км кабельных линий 0,4 кВ, тем самым улучшив качество подачи электроэнергии в 50 домов дачников. А в городе Павловский Посад энергетики полностью реконструировали ВЛ-0,4 кВ, отходящей от ТП-19. Эта линия питает дома, расположенные на ул. Горького, К. Маркса, Мира, Крутобережной и 1 Мая.

Также с начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья заменили 452 опоры и 62,5 км проводов/кабеля ЛЭП, отремонтировали оборудование 70 трансформаторных подстанций. До конца июня текущего года энергетики планируют провести работы еще на 111 электрообъектах Подмосковья.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем министерства энергетики и правительства Московской области», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Работы ведутся в Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском городских округах, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, отремонтировать оборудование 117 подстанций.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.