Энергетики Подмосковья получили паспорта готовности к работе зимой

Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», осуществляющие электроснабжение потребителей на территории Московской области, получили паспорта готовности на основании решения Минэнерго России. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Все подготовительные работы проводились по графику, утвержденному в компаниях. Комиссией Ростехнадзора проведена проверка готовности к зиме всех объектов электросетевого хозяйства, обслуживаемых компаниями.

Так, в ходе подготовки «Мособлэнерго» завершило капитальный ремонт 324 км воздушных и кабельных линий электропередачи, отремонтировало электрооборудование, включая силовые трансформаторы, на 273 подстанциях, привело в порядок строительные части 265 трансформаторных и распределительных подстанций различного типа.

Также специалисты компании выполнили более 570 тыс. работ по техническому обслуживанию электрических сетей. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона с начала 2024 года «Мособлэнерго» расчистило 130 га охранных зон вдоль трасс ЛЭП на территории обслуживания в Московской области. В рамках инвестиционной программы выполнено строительство и реконструкция 203,79 км воздушных и кабельных линий электропередачи, введено 154,45 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

«Россети Московский регион» также провели масштабную работу по подготовке объектов электроэнергетики Подмосковья к отопительному сезону. С опережением установленных сроков реализована ремонтная программа: выполнен капитальный ремонт 90 силовых трансформаторов на высоковольтных подстанциях, 394 трансформаторов 6-10 кВ на трансформаторных подстанциях, 1 185 выключателей 6-220 кВ, а также комплекс ремонтных работ на 1 953 трансформаторных подстанциях. Помимо этого, энергетики компании отремонтировали 1 069,7 км воздушных и кабельных линий электропередачи, расчистили от древесно-кустарниковой растительности 6 307,7 га просек воздушных линий.

Важный критерий при оценке готовности компаний к отопительному периоду — укомплектованность персоналом и спецтехникой. Подмосковные энергетики прошли дополнительное обучение, в «Мособлэнерго» и «Россети персонал укомплектован на 100%.

Исправна и готова к работе в период холодов в Московской области 2732 единица спецтехники, в случае необходимости к оперативному устранению инцидентов, аварий, в том числе в случае непогоды или чрезвычайной ситуации, готово 657 бригад (3 223 человек).

«Основная задача подмосковных энергетиков при реализации мероприятий по подготовке к зиме — обеспечить надежное электроснабжение потребителей региона в период максимума нагрузок, снизить риски нарушения электроснабжения. К этой работе мы подошли комплексно — в течение всего ремонтировали, реконструкировали, строили энергообъекты, осуществляли расчитку просек под ЛЭП от деревьев и кустарника. Большое внимание наши также уделено персоналу и спецтехнике — сегодня наши электросетевые компании укомплектованы ими на 100%», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Особое внимание в этом году уделено увеличению количества передвижных резервных источников снабжения электроэнергией.

«В начале года правительством Московской области было принято решение о приобретении 80 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Они смонтированы на шасси автомобиля, что не требует дополнительных мероприятий по погрузке и транспортировке. Это позволит в случае инцидентов и аварий быстро восстанавливать подачу электроэнергии потребителям, в том числе на такие важные объекты жизнеобеспечения как котельные, центральные тепловые пункты. После поставки общее число передвижных РИСЭ в регионе достигнет 292 единиц», — добавил Воропанов.

В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.