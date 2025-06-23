Энергетики Подмосковья подвели итоги пилотного проекта «Сезон охоты за рисками»

В «Мособлэнерго» состоялось подведение итогов пилотного проекта от службы производственного контроля и охраны труда, получившего название «Сезон охоты за рисками». Мероприятие проводилось в формате соревнования между филиалами компании в период с 19 мая по 11 июня с целью вовлечение персонала в систему повышения культуры безопасного выполнения работ. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

На выездном совещании представителей служб охраны труда подразделений компании, которое было проведено в Раменском филиале, были озвучены итоги пилотного проекта и названы его победители. В ходе первого «Сезона охоты» было выявлено 482 риска, из них 318 устранены непосредственно в процессе проведения мероприятия. По оставшимся рискам, требующим привлечения дополнительных ресурсов, были разработаны меры для их дальнейшего устранения. По итогам совещания первое место в проекте занял коллектив «охотников» Раменского филиала, второе место получил Щелковский филиал, третье место досталось сотрудникам Коломенского филиала компании.

Всего в роли охотников и риск-менеджеров выступили 57 работников из 11 филиалов «Мособлэнерго». Наиболее активное участие в поиске рисков приняли сотрудники из числа энтузиастов, состоящих в комитетах по охране труда, созданных в каждом филиале компании в 2024 году. Основной задачей «охотника» было выявление потенциальных опасностей на рабочем месте, фотофиксация и описание риска и передача информации о нем посредством тестового мобильного приложения «риск-менеджеру». Тот в свою очередь должен был обработать заявку о риске и предпринять меры по его устранению. Риски выявлялись и на территориях производственных баз, и в офисных помещениях, и на объектах электросетевого хозяйства — везде, где работает персонал «Мособлэнерго».

Стоит отметить, что в данный проект с энтузиазмом вовлеклись и работники, изначально не подключенные к системе выявления рисков. Они дополнительно указывали на опасности, которые укрылись от «охотников».

Несмотря на то, что выявление и оценка профессиональных рисков в «Мособлэнерго» ведется на непрерывной основе, впервые к этой работе в новом формате были привлечены сами сотрудники. В рамках эксперимента «охотники» взглянули на свое рабочее место со стороны вероятности причинения вреда своему здоровью, жизни или имуществу. Зачастую процесс выявления рисков происходил коллективно, что позволяло рассмотреть и оценить риск со всех сторон, а также определить его максимальную опасность. И, по мнению всех участников проекта, «охота» удалась.

Обеспечение безопасности на производстве — одна из ключевых задач «Мособлэнерго», ведь главным приоритетом для компании является охрана жизни и здоровья работников. Используются все доступные организационные, административные и технические ресурсы для достижения этой цели и формирования культуры безопасного проведения работ в компании и за ее пределами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.