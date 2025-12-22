Энергетики Подмосковья переведены в режим повышенной готовности из-за похолодания

Энергетики компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» в Подмосковье переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого понижения температуры до -15 градусов в ночь с 22 на 23 декабря, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В связи с прогнозируемым резким понижением температуры энергетики компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» усилили меры готовности на всей территории обслуживания. Проведена проверка оснащения бригад инвентарем, экипировкой и средствами защиты, подготовлена спецтехника и оборудование для оперативного реагирования.

Организована проверка резервных источников электроснабжения и передвижных электроустановок для быстрой доставки к объектам ЖКХ и социально значимым учреждениям. Установлено взаимодействие с местными подразделениями МЧС, ЕДДС и оперативными штабами муниципалитетов.

Проведены внеплановые проверки персонала и оборудования, осмотрены линии электропередачи. Усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности, выполнено техническое обслуживание транспорта и спецтехники. На круглосуточном дежурстве находятся 509 бригад, при необходимости дополнительно привлекаются 349 бригад и 4013 единиц спецтехники, включая 332 передвижные дизельные электростанции.

Энергетики поддерживают постоянную связь с территориальными подразделениями МЧС, органами власти и метеорологическими службами. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220), виртуальному помощнику «Электра» или на горячую линию «Мособлэнерго» по номеру +7 (495) 99-500-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.