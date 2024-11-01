Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

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В Московской области в период с 1 ноября ожидаются сложные погодные условия в виде дождя со снегом, усиление ветра до 21 м/с, местами гололедица. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики региона перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

На оперативное устранение последствий непогоды привлекаются 657 бригад, 4322 единицы спецтехники, включая 152 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 19 МВт. «Россети Московский регион» будут работать в обычном режиме.

Энергетики Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.

При отключении электроэнергии вы можете позвонить на горячую линию «Мособлэнерго» — 8(495)99-500-99, на «Светлую линию» Россетей 8(800)220-0-220 или по телефонам единой диспетчерской службы вашего городского округа.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.