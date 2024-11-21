Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

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В Московской области с 21 ноября ожидается ухудшение погодных условий в виде дождя со снегом, усиление ветра до 20 м/с и понижение температуры до минус 4 градусов. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На оперативное устранение последствий непогоды привлекаются 657 бригад, 2 732 единицы спецтехники, включая 152 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 43,6 МВт.

Энергетики Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.

При отключении электроэнергии вы можете позвонить на горячую линию «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8 (800) 220-0-220 или по телефонам единой диспетчерской службы вашего городского округа.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.