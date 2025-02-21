Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы в праздничные дни

Специалисты подмосковных сетевых компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в выходные дни, связанные с празднованием Дня защитника Отечества. В период с 22 по 24 февраля 2025 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала предприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей с 8:00 22 февраля до 8:00 24 февраля в «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании.

На территории обслуживания «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» проведены внеплановые проверки электросетей. Осмотрены линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций. Телефон «горячей линии» «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99, также можно сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион».

Для предотвращения и оперативного устранения технологических нарушений на круглосуточном дежурстве в компании находится 207 бригад «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 730 единиц спецтехники, в том числе 279 передвижных дизельных электростанций. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.