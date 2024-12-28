Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы в новогодние праздники

Энергетики Московской области готовы обеспечить надежное электро-, тепло- и газоснабжение жителей региона в предстоящие новогодние праздники. С 29 декабря по 9 января организовано круглосуточное дежурство руководителей областного Минэнерго, ресурсоснабжающих, электросетевых, газораспределительных организаций, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Для обеспечения стабильного электроснабжения потребителей в Подмосковье отменяются все плановые работы и переключения в праздничные дни. В целях предотвращения и оперативного устранения нештатных ситуаций на объектах электроснабжения в Московской области готовы 657 бригад (3 223 человека), 2 867 единиц спецтехники, 279 передвижных электростанций.

В рамках подготовки к работе в праздничные дни проведены внеплановые проверки электросетей. Сотрудники компаний дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование.

Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, в регионе также усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций.

Подмосковные энергетики осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный онлайн-мониторинг погодных условий.

При возникновении вопросов, связанных с подачей электро-, газо- и теплоресурсов жители могут обращаться в единую диспетчерскую службу соответствующего городского округа, свою управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, а также к голосовому помощнику по номеру 122 доб. 4.

При запахе газа следует звонить по телефону 112.

Помимо этого, сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно, позвонив по круглосуточным телефонам: горячей линии «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99, светлой линии «Россети Московский регион»: 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220), а также написав виртуальному помощнику «Россети Московский регион» Электре — @Electra_rossetiMR_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.