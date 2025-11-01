Энергетики Подмосковья переходят на усиленный режим работы на праздники

Подмосковные сетевые компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в ближайшие выходные, связанные с празднованием Дня народного единства. В период с 2 по 5 ноября 2025 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей в период с 8:00 2 ноября до 8:00 5 ноября в «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании.

Организовано круглосуточное дежурство персонала, заранее выполнены осмотры энергообъектов. В приоритете — бесперебойное электроснабжение мест массового отдыха, жилой и социальной инфраструктуры.

На территории обслуживания указанных сетевых компаний проведены внеплановые проверки электросетей. Осмотрены линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций в готовность приведены 370 бригад «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», 931 единица спецтехники и 331 передвижной дизель-генератор общей мощностью 47 и 75 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» по номеру 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион», а также позвонив на горячую линию «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.