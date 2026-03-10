Энергетики Подмосковья отправили гумпомощь в зону СВО

Сотрудники компании «Мособлтепло» 10 марта передали гуманитарный груз бойцам войск беспилотных систем в зоне спецоперации. Предприятие закупило на собственные средства специальное оборудование для отработки маневров при атаке БПЛА, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В состав груза вошли выносные видеоприемники «СОВА» и системы связи «Кузнечик». Оборудование предназначено для повышения эффективности действий подразделений в условиях применения беспилотников.

«В эти непростые времена особенно важно быть вместе. Предприятия энергетического комплекса Подмосковья неизменно демонстрируют свою стойкую гражданскую позицию. Своими силами собирают гуманитарные грузы, регулярно участвуют в благотворительных мероприятиях по оказанию помощи семьям участников военной операции через образовательные учреждения и общественные организации, а также делают пожертвования и перечисления средств в благотворительные фонды. Помощь бойцам СВО — еще одно подтверждение сплоченности отрасли и ее готовности поддерживать тех, кто стоит на защите нашей страны», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В министерстве отметили, что предприятия энергокомплекса региона оказывают подобную поддержку на постоянной основе. В 2025 году в зону спецоперации направили более 40 партий гуманитарной помощи.

Кроме того, министерство и подведомственные организации сопровождают ветеранов спецоперации, помогают в решении бытовых и социальных вопросов и оказывают адресную помощь. Специалисты также участвуют в восстановлении инфраструктуры Донбасса: в Новоазовском районе ремонтируют электросети, а в Макеевке восстанавливают систему теплоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.