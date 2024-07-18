Энергетики Подмосковья обеспечили передачу более 8,2 млрд кВт/ч с начала года

С начала года объем переданной электроэнергии в сетях подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» составил более 8,2 млрд кВт/ч, что означает увеличение на 495,1 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Увеличение объема передачи электроэнергии связано с принятием компанией новых сетей, в том числе на территории Одинцовского и Красногорского городских округов.

Фактические потери электроэнергии за первое полугодие 2024 составили 10,61%, что ниже планируемых показателей на 59,7 млн кВт/ч. Наилучшие достижения по снижению потерь электроэнергии достигнуты в Домодедовском и Щелковском филиалах.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, для снижения потерь электроэнергии в регионе выполняются такие мероприятия, как замена изношенных проводов на ЛЭП, оптимизация схем и режимов работы электросети, своевременное обновление оборудования трансформаторных подстанций, выравнивание нагрузок.

В Подмосковье работы в области топливно-энергетического комплекса выполняет министерство энергетики. Одна из его сфер деятельности — контроль за подключением к электрическим сетям. Особое внимание уделяется вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Кроме того, дополнительные мощности предоставляются коммерческим объектам, например, промпроизводствам.