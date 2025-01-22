Энергетики Подмосковья обеспечили передачу 15 млрд кВТ часов энергии за 2024 год

По итогам 2024 года объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» составил 15,91 млрд кВт/ч. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года полезный отпуск увеличился более чем на 774 млн кВт/ч. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Увеличение объема передачи электроэнергии связано с консолидацией бесхозяйных электросетевых объектов и сетей СНТ, и увеличением территории обслуживания компании. Так, в прошедшем году компания приняла на баланс электросетевые активы организаций в городских округах Истра, Красногорск, Домодедово, Орехово-Зуевском и Одинцовском.

Фактические потери электроэнергии за 2024 год составили 11,45%, что ниже планируемых показателей на 77 млн кВт/ч. Наилучшие достижения по снижению потерь электроэнергии достигнуты в Домодедовском, Щелковском и Сергиево-Посадском филиалах.

Для снижения потерь электроэнергии выполняются мероприятия, в том числе ремонт ЛЭП, оптимизация схем и режимов работы электросети, своевременное обновление оборудования трансформаторных подстанций, выравнивание нагрузок, замена приборов учета с истекшим межповерочным интервалом. Все эти работы проводятся в рамках программы капитального ремонта и инвестиционной программы, реализуемых ежегодно в округах Подмосковья, где расположены сети компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения с подведением итогов года затронул тему электроснабжения. Он отметил, что в 2024 году регион побил рекорды по энергопотреблению.

Воробьев подчеркнул, что правительство вместе с ПАО «Россети» и «Мособлэнерго» реализует большую программу, стоимость которой составляет 148 млрд рублей. По его словам, Московский регион обратился к президенту по вопросу модернизации системы энергоснабжения. Федеральное правительство поддержало инициативу.

«Успели (в Подмосковье — ред.) в этом году побить рекорд энергопотребления. <…> Наша задача перевести все на 10 или 20 кВ. Это предполагает строительство новых питающих центров», — заявил Воробьев.

Он отметил, что питающие центры открывают в Чехове, Домодедове, Одинцове. Все это имеет принципиальную важность для качественного энергоснабжения, которое заметно растет во всем Московской регионе.