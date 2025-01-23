Энергетики Подмосковья направили на переработку 362 трансформатора в 2024 году

Специалисты «Мособлэнерго» за 2024 год направили на переработку 362 трансформатора, которые непригодны к дальнейшей эксплуатации. Утилизационные мероприятия проведены в рамках работы по безопасному обращению с материалами и оборудованием, которое демонтируется в процессе эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В процессе подготовки силового оборудования к переработке в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду из него удалено 138,7 тонн отходов минеральных трансформаторных масел, не содержащих галогены. Трансформаторы и масла переданы специализированным организациям в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства по обращению с отходами.

Также с начала 2024 года «Мособлэнерго» направило на переработку 7,44 тонны электролома. В специализированную организацию переданы вышедшие из употребления приборы учета электроэнергии, а также электронное и электротехническое оборудование офисной техники.

Приоритетом компании в области безопасного обращения с отходами производства является их передача на утилизацию специализированным организациям для использования при изготовлении других товаров, а также возврата отходов в производственный цикл после соответствующей подготовки и извлечения из них полезных компонентов для повторного применения.

На территории производственных баз компании обустроены площадки для накопления отходов, маркируются контейнеры, внедрено раздельное накопление отходов, ведется первичный учет образования и движения по всем видам отходов.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.