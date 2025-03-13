Энергетики Подмосковья напомнили о льготах для владельцев электромобилей
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Министерство энергетики Московской области напоминает жителям региона о действующих льготах для владельцев электротранспортных средств. Меры поддержки были введены с целью популяризации «зеленого» вида транспорта, улучшения экологической обстановки и создания комфортных условий для пользователей электромобилями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бесплатная парковка
- Владельцы электрокаров могут парковаться на платных парковках Подмосковья на безвозмездной основе.
Нулевой транспортный налог
- Для электромобилей установлена нулевая ставка транспортного налога вплоть до 2027 года, что позволяет существенно снизить расходы на содержание транспортного средства.
Безвозмездный проезд по платным автотрассам
- М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток», А-113 ЦКАД, восточный выезд г. Уфы, обход г. Тольятти для отечественных электромобилей.
Субсидии при покупке электрокара
- По программе льготного кредитования или льготного лизинга можно стать владельцем EVOLUTE I-PRO, EVOLUTE I-JET, EVOLUTE I-JOY, EVOLUTE I–VAN, EVOLUTE I-SKY, VOYAH DREAM, VOYAH FREE, Москвич 3е, Амберавто А5. Приобретая эти транспортные средства, можно сэкономить до 925 тысяч рублей.
Развитая электрозарядная инфраструктура
- Подмосковье является одним из регионов-лидеров по количеству ЭЗС. Сегодня на территории региона работает более 700 ЭЗС (как быстрых, так и медленных). Расширение сети электрозаправок продолжается. ЭЗС устанавливают в ключевых точках, включая торговые центры, транспортные узлы, жилые комплексы.
В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.