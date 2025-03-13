Энергетики Подмосковья напомнили о льготах для владельцев электромобилей

Подмосковье является одним из регионов-лидеров по количеству ЭЗС. Сегодня на территории региона работает более 700 ЭЗС (как быстрых, так и медленных). Расширение сети электрозаправок продолжается. ЭЗС устанавливают в ключевых точках, включая торговые центры, транспортные узлы, жилые комплексы.