Энергетики Подмосковья напомнили о льготах для владельцев электромобилей

ЖКХ

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Министерство энергетики Московской области напоминает жителям региона о действующих льготах для владельцев электротранспортных средств. Меры поддержки были введены с целью популяризации «зеленого» вида транспорта, улучшения экологической обстановки и создания комфортных условий для пользователей электромобилями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бесплатная парковка

  • Владельцы электрокаров могут парковаться на платных парковках Подмосковья на безвозмездной основе.

Нулевой транспортный налог

  • Для электромобилей установлена нулевая ставка транспортного налога вплоть до 2027 года, что позволяет существенно снизить расходы на содержание транспортного средства.

Безвозмездный проезд по платным автотрассам

  • М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток», А-113 ЦКАД, восточный выезд г. Уфы, обход г. Тольятти для отечественных электромобилей.

Субсидии при покупке электрокара

  • По программе льготного кредитования или льготного лизинга можно стать владельцем EVOLUTE I-PRO, EVOLUTE I-JET, EVOLUTE I-JOY, EVOLUTE I–VAN, EVOLUTE I-SKY, VOYAH DREAM, VOYAH FREE, Москвич 3е, Амберавто А5. Приобретая эти транспортные средства, можно сэкономить до 925 тысяч рублей.

Развитая электрозарядная инфраструктура

  • Подмосковье является одним из регионов-лидеров по количеству ЭЗС. Сегодня на территории региона работает более 700 ЭЗС (как быстрых, так и медленных). Расширение сети электрозаправок продолжается. ЭЗС устанавливают в ключевых точках, включая торговые центры, транспортные узлы, жилые комплексы.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.