Энергетики Подмосковья консолидировали электросетевое имущество 28 СНТ с января

С начала 2024 года энергетики в зоне своего присутствия консолидировали электросетевое имущество 28 СНТ. Всего под управление компании перешли 67 км воздушных линий электропередачи и 21 трансформаторная подстанция с установленной трансформаторной мощностью 4 МВА.

Целью консолидации объектов электросетевого хозяйства является обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, а также обеспечение энергетической безопасности регионов России за счет внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики.

Подмосковные садоводы отмечают пользу и эффективность передачи электросетевого имущества в руки специалистов — после передачи им уже не нужно беспокоиться о техническом обслуживании и ремонте, этими вопросами занимаются профессионалы.

Наибольшее количество садовых товариществ, передавших свои сети на баланс ВЭС, зафиксировано в Балашихе, Орехово-Зуеве и Богородском округе.

Так, на территории городских округов Балашиха и Щелково три дачных товарищества — ДНП «Северная Ривьера», СНТ «Твой сад-3» и «Дубрава-2» — передали в общество 22 км воздушных линий электропередачи и четыре комплектные трансформаторные подстанции (КТП).

В Орехово-Зуеве и Павловском Посаде — 14 км воздушных линий и две КТП, а садоводы СНТ «Залесье», «Дубрава-1», «Южное», «Здоровье» и «Березка-4», которые располагаются на территории Богородского городского округа — 10 км ЛЭП и четыре КТП.

«По поручению губернатора региона Андрея Воробьева министерство энергетики Московской области проводит масштабную работу по приему на баланс бесхозяйного электросетевого имущества уже достаточно длительное время — с 2013 года. С тех пор нам удалось добиться значительных положительных результатов. На территории Подмосковья насчитывается 11 710 СНТ, за время реализации программы консолидации электросетей территориальные сетевые организации приняли на баланс имущество 6 292 СНТ (54%). Что касается консолидации бесхозяйных электросетей, то к 2024 году из 11 587 выявленных 11 340 приняты на баланс ТСО», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В министерстве энергетики Московской области добавили, что передать в управление «Россети Московский регион» можно объекты, находящиеся в нормативном техническом состоянии, при условии отсутствия ограничений на доступ с целью их эксплуатации.

Подать заявку на передачу объектов электросетевого хозяйства можно в электронном виде, с использованием интерактивного сервиса в личном кабинете заявителя или в любом центре обслуживания клиентов «Россети Московский регион».

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.