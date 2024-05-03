Энергетики Подмосковья готовы к прохождению грозового сезона

Специалисты «Мособлэнерго» подготовились к прохождению грозового сезона 2024 года. В компании разработан план мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения в период высокой грозовой активности. До конца апреля во всех филиалах и производственных отделениях предприятия были осмотрены воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Работники компании проверили средства защиты от перенапряжений оборудования подстанций, а также наличие заземления грозозащитных тросов в проектных точках и целостность заземляющих проводников опор воздушных линий электропередачи, электрооборудования, зданий, сооружений и коммуникаций. Специалисты прочистили изоляторы распределительных устройств и воздушных линий электропередачи в зонах повышенной загрязненности атмосферы от выбросов промышленных предприятий и вдоль автомобильных дорог.

Для оперативно-диспетчерского персонала «Мособлэнерго» провелись дополнительные инструктажи по работе в период высокой грозовой активности. Во время проведения аварийно-восстановительных мероприятий бригады будут обеспечены стационарными и передвижными радиостанциями.

Грозовой сезон начинается в мае и длится до ноября. В случае возникновения технологических нарушений по причине гроз «Мособлэнерго» принимает оперативные меры по устранению неполадок в электроснабжении потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.