Энергетики отремонтировали 114 км ЛЭП в Подмосковье

Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 114 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье в рамках реализации основных производственных программ компании и подготовки электросетевого хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2024–2025 годов, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Также для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона на текущий момент построено 109,1 км новых ЛЭП, введено в эксплуатацию 94,3 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Все работы по подготовке к ОЗП проводятся в рамках реализации инвестиционной программы и программы капитального ремонта.

Как ранее отмечал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, работы по капитальному ремонту энергообъектов наши сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем правительства Московской области и Министерства энергетики Московской области. Так, в 2024 году «Мособлэнерго» отремонтирует 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 км больше, чем в 2023 году.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы «Мособлэнерго», а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», — отметил Хромушин.

Евгений Хромушин также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения — в основном, это подключение к сетям частных домов.

В рамках подготовки к ОЗП на территории Московской области «Мособлэнерго» отремонтировано электрооборудование 131 трансформаторной и распределительной подстанции. Особое внимание уделяется строительным частям подстанций — здания 88 энергообъектов приведены в порядок в соответствии с требованиями по эксплуатации.

В соответствии с планом подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполняется расчистка ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Опиловка производится в целях предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. На данный момент расчищено 51,8 га охранных зон воздушных линий электропередачи.

Мероприятия по ремонту и обновлению оборудования для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона компания реализует с начала года. Большая часть работ проходит именно в летний период, когда условия для выполнения реконструкции и модернизации энергообъектов считаются наиболее оптимальными.

Завершением подготовительной кампании к отопительному сезону станет определение и оценка показателей, условий готовности «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики Российской Федерации с выдачей «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в предстоящий отопительный период.

Всего в 2024 году«Мособлэнерго» планирует провести ремонты 310,6 км ЛЭП и электрооборудования 219 трансформаторных и распределительных подстанций, привести в порядок строительные части зданий 204 подстанций, расчистить от древесно-кустарниковой растительности трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи 106,4 га.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.