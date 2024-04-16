Энергетики обеспечили надежность электроснабжения потребителей ЖК «Раменский»

Энергетики обеспечили надежность электроснабжения многоквартирных домов ЖК «Раменский», в котором проживает около 14 тыс. жителей. В начале апреля специалисты «Мособлэнерго» выполнили проверку работоспособности системы автоматического включения резерва (АВР) в распределительном пункте РП-18. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Система АВР-10 кВ в автоматическом режиме производит необходимые переключения между секциями шин на подстанции при отсутствии напряжения на одной из них. В случае технологических нарушений данное оборудование позволит восстановить подачу электроэнергии потребителям в кратчайшие сроки. Энергетики провели плановые пуско-наладочные работы и проверку работы автоматики системы.

РП-18 является ключевой электроустановкой жилого комплекса — она распределяет электроэнергию на четыре трансформаторные подстанции, питающие МКД, а также непосредственно обеспечивает электроснабжение потребителей от двух трансформаторов мощностью 1 000 кВА каждый.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание объектов электроэнергетики на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.