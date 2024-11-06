Энергетики обеспечили надежность электроснабжения объекта ЖКХ в Коломне

сегодня в 16:41

Работники «Мособлэнерго» в городском округе Коломна произвели ремонт кабельной линии, которая обеспечивает резервное электроснабжение канализационно-насосной станции в районе поселка Радужный. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Протяженность кабельной линии КЛ-0,4 кВ составляет 1 250 метров, она питает объект ЖКХ от трансформаторной подстанции ТП-32. На одном из участков линии специалисты заменили кабель и произвели монтаж соединительных муфт.

«Проведенные работы необходимы для бесперебойной подачи электроэнергии для станции как социально значимого объекта второй категории надежности электроснабжения», — рассказали в «Мособлэнерго».

Сейчас специалисты «Мособлэнерго» также ведут работу по строительству новой ЛЭП в селе Непецино городского округа Коломна. Новая линия обеспечит условия для подключения к электросетям дополнительных потребителей в частном секторе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.