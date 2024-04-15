Энергетики обеспечили надежность электроснабжения 3 тыс потребителей в Истре

Специалисты «Мособлэнерго» завершили ремонт кабельной линии, обеспечивающей электроснабжение 3 тыс. потребителей Дедовска и деревни Талицы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Работы выполнялись на фидере № 17 линии КЛ-6 кВ, от подстанции ПС-260 в направлении распределительной подстанции РП-435.

Общая протяженность линии составляет 1,9 км. В начале апреля энергетики выполнили необходимые мероприятия по монтажу кабельных вставок и соединительных муфт на участке линии на ул. Дедово. На время ремонтных работ электроснабжение потребителей осуществлялось по резервной схеме.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.